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Минниханов: «Следует обеспечить к 2022 году охват всех нуждающихся граждан системой постоянного ухода»

16:53, 27.06.2020
Минниханов: «Следует обеспечить к 2022 году охват всех нуждающихся граждан системой постоянного ухода»
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своего выступления на 32-й конференции регионального отделения «Единой России» отметил, что к 2022 году в республике система постоянного ухода должна охватить всех нуждающихся.

«Каждый житель Татарстана должен чувствовать себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне. Предмет особой заботы — представители старшего поколения. Следует обеспечить к 2022 году охват всех нуждающихся граждан системой постоянного ухода», — сказал глава республики.

Ранее «Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова кандидатом на пост президента Татарстана на предстоящих выборах.

Кандидатуру Минниханова одобрил и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который прислал приветствие делегатам конференции.

Другим кандидатом партийцы выдвинули министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина.

ОбществоВласть Татарстан
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