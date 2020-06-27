Минниханов: «Следует обеспечить к 2022 году охват всех нуждающихся граждан системой постоянного ухода»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своего выступления на 32-й конференции регионального отделения «Единой России» отметил, что к 2022 году в республике система постоянного ухода должна охватить всех нуждающихся.

«Каждый житель Татарстана должен чувствовать себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне. Предмет особой заботы — представители старшего поколения. Следует обеспечить к 2022 году охват всех нуждающихся граждан системой постоянного ухода», — сказал глава республики.



Ранее «Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова кандидатом на пост президента Татарстана на предстоящих выборах.

Кандидатуру Минниханова одобрил и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который прислал приветствие делегатам конференции.

Другим кандидатом партийцы выдвинули министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина.

