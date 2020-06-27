Минниханов: «Следует обеспечить к 2022 году охват всех нуждающихся граждан системой постоянного ухода»

Минниханов: «Следует обеспечить к 2022 году охват всех нуждающихся граждан системой постоянного ухода»
Президент Татарстана Рустам Минниханов в своего выступления на 32-й конференции регионального отделения «Единой России» отметил, что к 2022 году в республике система постоянного ухода должна охватить всех нуждающихся.
«Каждый житель Татарстана должен чувствовать себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне. Предмет особой заботы — представители старшего поколения. Следует обеспечить к 2022 году охват всех нуждающихся граждан системой постоянного ухода», — сказал глава республики.
Ранее «Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова кандидатом на пост президента Татарстана на предстоящих выборах.
Кандидатуру Минниханова одобрил и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который прислал приветствие делегатам конференции.
Другим кандидатом партийцы выдвинули министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым