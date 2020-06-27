«Рубин» — «Локомотив»: Самошников дебютирует в РПЛ, Йевтич выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Рубином» и московским «Локомотивом».

У казанцев есть два изменения по сравнению с прошлым матчем против «Урала» (2:1). С первых минут впервые на поле появится защитник Самошников, который заменит Зуева на левом фланге обороны. В центре поля вместо удаленного Подберезкина выйдет Йевтич.

В «Локомотиве» выделяется молодой Рыбчинский, а также отсутствует в основном составе бывший игрок «Рубина» Кверквелия.

Состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Сантос, Старфельт, Уремович, Могилевец, Абильдгор, Йевтич, Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.

Состав «Локомотива»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Барином, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Жоао Марио, Эдер.