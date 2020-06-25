Ксения Собчак рассказала о сломанном носе

Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем Instagram о полученной несколько дней назад травме. Последствиями происшествия стали сломанный нос и сотрясение мозга.

Как написала Собчак, увечья стали результатом неудачного падения.

Она уточнила, что врачи уже провели операцию, и на съемках нового выпуска ее YouTube-канала «Осторожно Собчак» травмы не заметны.

Напомним, накануне Business Insider обвинил Ксению Собчак в расизме. Она намерена судиться с изданием. Однако автопроизводитель Audi уже разорвал с журналисткой рекламный контракт.