Ксения Собчак рассказала о сломанном носе
Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем Instagram о полученной несколько дней назад травме. Последствиями происшествия стали сломанный нос и сотрясение мозга.
Как написала Собчак, увечья стали результатом неудачного падения.
Она уточнила, что врачи уже провели операцию, и на съемках нового выпуска ее YouTube-канала «Осторожно Собчак» травмы не заметны.
Напомним, накануне Business Insider обвинил Ксению Собчак в расизме. Она намерена судиться с изданием. Однако автопроизводитель Audi уже разорвал с журналисткой рекламный контракт.Общество
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