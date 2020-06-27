В Татарстане нашли свыше 850 тысяч «проблемных» объектов недвижимости

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин на совещании в кабмине РТ заявил, что по итогам инвентаризации было выявлено свыше 850 тысяч «проблемных» объектов недвижимости. На данный момент полностью завершили обследование объектов только четыре района республики.

Всего на сегодня обследовано более 500 тысяч объектов недвижимости, что составляет 60% от общего числа. Среди них — 19 тыс. бесхозных объектов, то есть не имеющих собственника или собственник которых неизвестен.

Также совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по РТ выявлено свыше 20 тысяч объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы в ЕГРН на умерших людей. Данным имуществом пользуются наследники, однако права на него они не регистрируют, сообщает пресс-служба президента РТ.

В марте в Татарстане выявили почти тысячу неиспользуемых объектов недвижимости.