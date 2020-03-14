В Татарстане выявили почти тысячу неиспользуемых объектов недвижимости

Глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин на республиканском совещании сообщил об итогах инвентаризации неиспользуемых объектов недвижимости.

Так, выявлено 783 объекта площадью более 240 тыс. кв. метров в муниципальной собственности и 205 объектов площадью свыше 100 тыс. кв. метров в собственности республики. Все эти объекты распределены по четырем группам: «объекты незавершенного строительства», «незадействованные объекты, необходимые для развития отрасли», «незадействованные объекты, пригодные для использования в иных отраслях» и «незадействованные объекты, находящиеся в аварийном состоянии».

Из 205 объектов большинство принадлежит Минздраву РТ. Из них большая часть высвобождена в результате строительства новых объектов или отсутствия должного содержания. Чаще всего это помещения в зданиях лечебных учреждений, сообщает пресс-служба президента РТ.

