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В Татарстане выявили почти тысячу неиспользуемых объектов недвижимости

21:30, 14.03.2020
В Татарстане выявили почти тысячу неиспользуемых объектов недвижимости
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин на республиканском совещании сообщил об итогах инвентаризации неиспользуемых объектов недвижимости.

Так, выявлено 783 объекта площадью более 240 тыс. кв. метров в муниципальной собственности и 205 объектов площадью свыше 100 тыс. кв. метров в собственности республики. Все эти объекты распределены по четырем группам: «объекты незавершенного строительства», «незадействованные объекты, необходимые для развития отрасли», «незадействованные объекты, пригодные для использования в иных отраслях» и «незадействованные объекты, находящиеся в аварийном состоянии».

Из 205 объектов большинство принадлежит Минздраву РТ. Из них большая часть высвобождена в результате строительства новых объектов или отсутствия должного содержания. Чаще всего это помещения в зданиях лечебных учреждений, сообщает пресс-служба президента РТ.

ОбществоНедвижимость Татарстан
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