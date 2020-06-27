Ученые развеяли миф о передаче коронавируса

Ученые из Национального института здравоохранения Италии (ISS) пришли к выводу, что коронавирус не способен передаваться с помощью комаров.

В результате исследования они обнаружили, что вирус, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.

Также исследователи сослались на отчет ВОЗ, согласно которому кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса. Ученые подчеркнули, что речь идет не только об обычных комарах, но и о тигровых, которые способны распространять лихорадку Денге и другие болезни, пишет MedicalXpress.

Ранее ученые из Южной Кореи выяснили, что ряд лекарств нельзя принимать при заболевании коронавирусной инфекцией.

