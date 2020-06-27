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В Юдино временно отменили автобусную остановку «ДК железнодорожников»

00:22, 27.06.2020
В Юдино временно отменили автобусную остановку «ДК железнодорожников»
Фото: kzn.ru

В казанском поселке Юдино с 1 июля временно отменяется остановка «ДК железнодорожников» по улице Ильича.

Это связано с реконструкцией остановки, сообщает мэрия Казани.

Посадку и высадку пассажиров автобусных маршрутов №46 и №72 приостановят до 30 августа.

Также с 1 июля в Казани изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Ул. Ю. Фучика» до станции метро «Ул. Академика Сахарова».

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