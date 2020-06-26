В Казани изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов

Фото: Денис Гордийко

С 1 июля в Казани изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Изменения связаны со строительством первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Ул. Ю. Фучика» до станции метро «Ул. Академика Сахарова».

До 19 июля маршруты №5, 34, 46 и 63 в обратном направлении будут двигаться по проспекту Победы, улицам С. Ахтямова, Н. Жиганова, проспекту А. Камалеева, улице Академика Сахарова и далее по привычному маршруту.

Также автобусы №45 и №89 в обратном направлении поедут по проспекту Победы, улицам Закиева, Ю. Фучика, далее по маршрутам.

Автобусы №30, 31, 77 поедут в прямом направлении по проспекту Победы, улицам Минской, Фучика и далее по маршрутам.

Ранее в казанских автобусах появились QR-коды с редкими экспонатами Нацмузея Татарстана.

