Алексей Спиридонов ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом»

Как стало известно «Реальному времени», волейболист Алексей Спиридонов ведет активные переговоры с греческим «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы клубы из Италии, Турции и Греции.

Спиридонов считается одним из самых популярных волейболистов мира. В его активе победа в чемпионате Европы 2013 года и дважды в Мировой лиге в составе сборной России. Предыдущий сезон он провел в уфимском «Урале», ранее играл в «Зените-Казань». Сегодня спортсмену исполнилось 32 года.



Отметим, что чемпионат Греции возобновится после вынужденной остановки из-за пандемии коронавируса уже 30 июня. «Олимпиакос» выиграл регулярный чемпионат и теперь сыграет полуфинальную серию с «Сиросом».

Зимой в «Реальном времени» вышло развернутое интервью с Алексеем Спиридоновым.

