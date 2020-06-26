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Алексей Спиридонов ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом»

23:40, 26.06.2020
Алексей Спиридонов ведет переговоры с греческим «Олимпиакосом»
Фото: zenit-kazan.com

Как стало известно «Реальному времени», волейболист Алексей Спиридонов ведет активные переговоры с греческим «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы клубы из Италии, Турции и Греции.

Спиридонов считается одним из самых популярных волейболистов мира. В его активе победа в чемпионате Европы 2013 года и дважды в Мировой лиге в составе сборной России. Предыдущий сезон он провел в уфимском «Урале», ранее играл в «Зените-Казань». Сегодня спортсмену исполнилось 32 года.

Отметим, что чемпионат Греции возобновится после вынужденной остановки из-за пандемии коронавируса уже 30 июня. «Олимпиакос» выиграл регулярный чемпионат и теперь сыграет полуфинальную серию с «Сиросом».

Зимой в «Реальном времени» вышло развернутое интервью с Алексеем Спиридоновым.

СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
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