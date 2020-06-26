«Историческое событие» в Нижнекамске и разработки в Бугульминском районе: новое в инстаграм-аккаунтах глав районов Татарстана 26 июня

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов похвалил у себя в инстаграм-аккаунте актанышских ребят. Он отметил, что дети очень воспитанные и здороваются при встрече с каждым.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов вместе с заместителем председателя Общественной палаты РТ Рафилом Нугумановым посетил избирательный участок Лениногорска. Вместе они проверили ход работ и соблюдение всех норм безопасности.

Также Хусаинов рассказал своим подписчикам, что проголосовал уже вчера и призвал жителей района последовать его примеру и также принять участие в этом событий.

Руководитель Арского района РТ Ильшат Нуриев напомнил пользователям о том, что сегодня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, и выложил видео, которое должно напомнить подписчикам о разрушительном действии наркотиков.

«Историческим моментом» поделился сегодня руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин. «На берегоукреплении Нижнекамской дамбы забит первый шпунт Ларсена! Все работы по реконструкции планируется завершить в 2021 году», — написал он. Подписчики Метшина обрадовались такой новости и оставили эмоджи «огонь» в комментариях.

Глава Камско-Устьинского муниципального района Наил Вазыхов сегодня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию и приложил подробный фотоотчет из избирательного участка. Он не забыл показать и саму процедуру дезинфекции участков.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев успел сегодня не только проголосовать, но и принять у себя в районе делегацию Актанышского района. Подробности посещения предприятия не раскрываются, а в комментариях глава Актанышского района Энгель Фаттахова благодарит Димитриева за теплый прием.

Глава Бугульминского района Линар Закиров показал новинки, которые разработала бугульминская компания «ТНГ-Групп» в связи с пандемией коронавируса — автоматическую систему дезинфекции «ДезаРУС» и систему проведения дистанционных медицинских осмотров. В видео Закиров порадовался, что аппарат разработали именно в Бугульминском районе и выразил уверенность в том, что разработки найдут применение не только в Татарстане, но и по всей России.

Татьяна Леухина