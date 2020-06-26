Центр Глазго оцеплен — там совершено нападение с применением холодного оружия

Центр шотландского Глазго оцеплен. Очевидцы сообщают, что есть люди с ножевыми ранениями, передает телеканал Sky News.

Поступают пока не подтвержденные сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия. Свидетельница происшествия сообщила телеканалу о по меньшей мере троих пострадавших с резаными ранами.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи. Полицейские разбираются, что произошло.