На оплату труда учителей на ЕГЭ в Татарстане выделили около 4 млн рублей

Фото: Инна Серова

В 2020 году учителя Татарстана не смогут отдохнуть «по полной программе», сообщил на прямой связи министр образования республики Рафис Бурганов. Он объяснил, что из-за коронавирусной инфекции сложились обстоятельства, когда невозможно предоставить педагогам отпуск в полном объеме — только по частям — «по гибкому графику». При этом, дал понять министр, количество отпускных дней уменьшать учителям не планируется.

Также Бурганов сообщил, что за работу на ЕГЭ учителям предусмотрена оплата, по его словам, деньги на эти цели уже выделены «в объеме, не меньшем, чем в прошлом году, когда им было выплачено порядка 4 миллионов рублей».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в этом году не предусмотрена пересдача ЕГЭ, кроме ограниченных случаев (заболевание или апелляция).