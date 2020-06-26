Из 17 054 татарстанских выпускников этого года 400 отказались сдавать ЕГЭ

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18 140 татарстанских выпускников были зарегистрированы на 25 июня в региональной информационной базе на участие в ЕГЭ по 15 предметам, только что сообщил в ходе прямого эфира заместитель премьер-министра, министр образования республики Рафис Бурганов.



Он уточнил, что единые госэкзамены планируют сдавать 16 654 выпускника школ, завершивших обучение в текущем году, 1 233 выпускника прошлых лет и 253 выпускника средних профессиональных образовательных учреждений. 400 из 17 054 выпускников 2020 года отказались от сдачи ЕГЭ и ГВЭ (государственного выпускного экзамена), причем количество «отказников» по сравнению с прошлым годом не увеличилось.

Ранее «Реальное время» писало, что российское правительство утвердило порядок выдачи аттестатов выпускникам без сдачи экзаменов в связи с распространением коронавирусной инфекции.