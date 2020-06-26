В Казани изъяли более 70 тонн поддельного масла под маркой известных брендов

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В Казани полиция накрыла подпольное производство подсолнечного масла, которое сбывалось под марками известных брендов.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, мошенники покупали спред (жировой продукт, растительный аналог сливочного масла, — прим. ред.) и небрендированное подсолнечное масло, а затем расфасовывали его в другую тару и продавали под брендами известных производителей. Упаковку и голограмму им изготовили в типографии.

В основном товар сбывался за границей. Однако мелкооптовые партии поставлялись и в регионы.

Правоохранители обнаружили складские базы, где было организовано производство. Установлены 13 подозреваемых, среди которых и организатор незаконного бизнеса.

Всего изъято 39 тонн спреда растительно-сливочного происхождения, более 34 тонн подсолнечного масла и поддельные защитные голограммы и печати различных организаций. Сейчас проводятся исследования на предмет соответствия утвержденным стандартам.



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