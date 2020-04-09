В Татарстане вновь выявили торговцев «подпольными» антисептиками

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнекамскому району задержали 28-летнего жителя Черемшанского района, который продавал антисептик собственного производства.

Своих покупателей он искал в интернете и продавал им препарат по цене 100 рублей за штуку. Полицейские изъяли всю готовую продукцию на сумму в 27 тыс. рублей. Образцы антисептика направили на экспертизу в МВД РТ.

По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

Аналогичный случай произошел и в Казани. Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России «купили» у 35-летнего местного жителя 100 бутылок с жидкостью с надписью «Антисептик для рук». Каждую он продавал за 400 рублей.

Продавец не смог предоставить правоохранителям ни сертификат, ни товарные накладные. Всего изъяли 50 литров на общую сумму 40 тыс. рублей.

Сейчас полицейские ведут проверку, собирают всю необходимую информацию. По результатам будет вынесено соответствующее процессуальное решение, сообщили в оперштабе республики.



Вчера полицейские задержали спекулянтов, торгующих антисептиками, в Челнах.