Минниханов посетит Кировскую область

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня отправился в Кировскую область. Он примет участие в торжественной церемонии открытия мемориала воинам 311-й стрелковой дивизии, в том числе 1069-й стрелкового полка, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге.

На аллее, кроме барельефов с изображением лиц солдат, установят бюсты Героям Советского Союза командиру дивизии Борису Александровичу Владимирову и командиру 1069-го полка, уроженцу Сабинского района Татарстана Заки Хабибуловичу Хабибуллину. Во время войны звание Героя Советского Союза он заслужил за сражение в Польше. Погиб Хабибуллин 1 мая 1945 года, поднимая бойцов в атаку.

8 июня Минниханов впервые после смягчения ограничительных мер посетил другой регион. Это была Республика Алтай.