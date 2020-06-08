Минниханов впервые после смягчения ограничительных мер посетил другой регион

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Алтай. Это первый визит по межрегиональному сотрудничеству после смягчения ограничительных мер, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Глава РТ уже встретился с губернатором региона Олегом Хорохординым. Обсудили перспективы сотрудничества. Они подписали соглашение между Республикой Татарстан и Республикой Алтай о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

«Это новый этап в отношениях наших республик. Надеюсь, эпидемиологическая обстановка в ближайшее время улучшится и мы вернемся к привычному режиму работы и сосредоточим усилия для восстановления всех сфер жизни наших регионов и наращивания сотрудничества, — отметил Минниханов.

Он также пригласил Хорохордина посетить Казань для знакомства с промышленным и инвестиционным потенциалом, укрепления сотрудничества.