В казанских автобусах появились QR-коды с редкими экспонатами Нацмузея Татарстана

В Казани дан старт проекту «Войди в историю». В 180 автобусах 11 городских маршрутов появились стикеры с QR-кодом, отсканировав их, жители и гости столицы могут увидеть редкие экспонаты, которые хранятся в фондах Национального музея РТ и его филиалов.

В салонах общественного транспорта наклеили по три стикера с QR-кодами и изображениями экспонатов из собраний музеев Татарстана. Чтобы узнать о них информацию, нужно навести камеру смартфона на QR-код и открыть страницу проекта.

Отмечается, что данный проект подготовлен к 100-летию ТАССР. Во время поездки пассажиры смогут изучить историю экспонатов, связанных с Татарстаном, посмотреть фото и видео.

В проекте представлено 18 экспонатов. Среди них можно увидеть: последнюю книгу Габдуллы Тукая, фотоальбом Мусы Джалиля, дважды трофейную шашку Якуба Чанышева, хирургические инструменты Александра Вишневского, шестиметровый рисунок Баки Урманче, передает мэрия Казани.

В середине июня в казанских автобусах начали рассказывать истории о героях Великой Отечественной войны. Короткие аудиозаписи читают на двух языках — татарском и русском — на 33 остановках.

