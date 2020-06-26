Минэкономразвития предлагает обрабатывать персональные данные без согласия граждан
Министерство экономического развития предложило разрешить в виде эксперимента обрабатывать личные данные граждан без их письменного согласия.
Законопроект о «регуляторных песочницах» Минэкономики РФ готовится к рассмотрению ко второму чтению в Госдуме. По мнению авторов законопроекта, в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать согласие на обработку персональных данных в письменном виде на бумаге.
Как считают опрошенные эксперты «Коммерсанта», такая мера может грозить рисками утечки данных, которая, в свою очередь, ведет за собой риски получения мошенниками доступа к банковским счетам и личным аккаунтам.
Ранее в Татарстане удалили базу данных жителей Татарстана, которые предоставили их для регистрации в системе цифровых пропусков.
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