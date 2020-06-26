Минэкономразвития предлагает обрабатывать персональные данные без согласия граждан

Фото: Ольга Голыжбина (архив)

Министерство экономического развития предложило разрешить в виде эксперимента обрабатывать личные данные граждан без их письменного согласия.

Законопроект о «регуляторных песочницах» Минэкономики РФ готовится к рассмотрению ко второму чтению в Госдуме. По мнению авторов законопроекта, в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать согласие на обработку персональных данных в письменном виде на бумаге.

Как считают опрошенные эксперты «Коммерсанта», такая мера может грозить рисками утечки данных, которая, в свою очередь, ведет за собой риски получения мошенниками доступа к банковским счетам и личным аккаунтам.

Ранее в Татарстане удалили базу данных жителей Татарстана, которые предоставили их для регистрации в системе цифровых пропусков.

