Приставы Казани: кинувшего кирпич в окно мужчину разозлило, что у него списали 7 рублей за долги

Фото: соцсети

В пресс-службе судебных приставов прокомментировали вчерашний инцидент и задержанием мужчины. В ведомстве подтвердили, что задержанный кинул в окно кирпич, который едва не задел сотрудницу.

Как рассказали «Реальному времени», в отношении мужчины на принудительном исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам в размере 5,8 тысячи рублей. При этом у него списали 7 рублей, поэтому он, вероятно, решил прояснить ситуацию лично.

Мужчине было объяснено, что прием ведется по предварительной записи. Однако тот лишь разозлился и бросил в окно кирпич.

«Кирпич залетел в кабинет, где в этом время сотрудница отделения принимала пришедшего на прием по предварительной записи гражданина. Оба они не пострадали», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.



В ведомстве добавили, что сотрудники действовали в соответствии с законом, превышения полномочий не допущено. Сейчас задержанный находится в отделе полиции.

Напомним, что вчера вечером в соцсетях появилось видео, где приставы скручивают уложенного на асфальт человека, при этом нанеся ему несколько ударов.

