В Казани мужчина запустил кирпич в окно здания службы судебных приставов

Фото: соцсети

В соцсетях растет обсуждение инцидента, который произошел вчера возле здания судебных приставов Московского района Казани.

Вчера вечером в соцсетях появилось видео, где приставы скручивают уложенного на асфальт человека, при этом нанеся ему несколько ударов. Женский голос за кадром просит «отпустить пацана», так как «он не сопротивляется». Также второй голос оценивает происходящее как «беспредел».

Запись вызвала бурное обсуждение пользователей. Позже в паблике появился еще один пост, объясняющий поведение судебных приставов. По словам очевидца, молодого человека задержали за то, что он едва не проломил голову сотруднице учреждения кирпичом.

«Изначально, данный молодой человек врывался в дверь, ему несколько раз объяснили, что прием ведется только по записи! Так же как во всех гос учреждениях, и это придумали не сотрудники, которые там работают!... Но он решил все равно проникнуть внутрь и кинул огромный кирпич в окно, где сидел сотрудник, и все прилетело к ней!!! Хорошо, что все обошлось только шоком, а не по голове ей этот кирпич прилетел!» — рассказал очевидец (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.), отметив, что правила приема придуманы не рядовыми сотрудниками, а те лишь просто исполняют свои обязанности.

«Реальное время» запросило официальный комментарий службы судебных приставов. На момент публикации ответ не был получен.