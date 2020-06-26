Казань оказалась вторым по популярности городом, куда россияне бы отправились на неделю

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Казань оказалась на втором месте рейтинга среди городов-миллионников, куда россияне отправились бы в недельное путешествие. Такие данные предоставляет сервис «Яндекс.Путешествия».

Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург. На третьем и четвертом месте расположились Краснодар и Москва. Замыкает пятерку лидеров Волгоград.

При этом, по данным аналитиков, большинство (44%) россиян планируют двухнедельную поездку. На недельное путешествие рассчитывают 32% респондентов. Трехнедельный и более отпуск пройдет у 14% опрошенных, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что почти треть россиян заявила о готовности провести отпуск на курортах Краснодарского края после снятия карантина.

