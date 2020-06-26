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30% россиян собираются отдыхать на курортах Краснодарского края

08:55, 26.06.2020
30% россиян собираются отдыхать на курортах Краснодарского края
Фото: wikipedia.org

Почти треть россиян заявила, что готова провести отпуск на курортах Краснодарского края после снятия карантина. Об этом говорят данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По результатам опроса, 18% респондентов считают, что поездка в Краснодарский край может заменить отпуск за границей. Также более половины (53%) ответили, что регион подходит для отдыха с детьми.

При этом из тех, кто готовится к поездке лишь 14,4% туристов уже забронировали отели и приобрели билеты, передает RT.

Ранее «Реальное время» публиковало материал как сейчас работают курорты и санатории в самых известных здравницах России.

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