30% россиян собираются отдыхать на курортах Краснодарского края

Почти треть россиян заявила, что готова провести отпуск на курортах Краснодарского края после снятия карантина. Об этом говорят данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По результатам опроса, 18% респондентов считают, что поездка в Краснодарский край может заменить отпуск за границей. Также более половины (53%) ответили, что регион подходит для отдыха с детьми.

При этом из тех, кто готовится к поездке лишь 14,4% туристов уже забронировали отели и приобрели билеты, передает RT.



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