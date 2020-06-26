В Татарстане инспекторы доставили в больницу водителя с травмой ноги

Фото: МВД Татарстана

В Набережных Челнах экипаж ДПС сопроводил в больницу водителя, получившего травму ноги. Об этом рассказали в МВД по Татарстану.

Во время несения службы к старшему лейтенанту Дмитрию Шабалину и младшему лейтенанту Динару Габасову с просьбой о помощи обратился 30-летний житель Аксубаевского района. Он рассказал, что по дороге остановился, чтобы проверить колесо, и в этот момент оступился и потянул ногу. По пути боль в ноге усиливалась и управлять автомобилем ему уже было тяжело.

Инспекторы доставили водителя до ближайшей больницы, где ему оказали медицинскую помощь.



Ранее в Нижнекамске инспекторы спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке автомобиля. Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику, где его прооперировали.

