Новости общества

09:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане инспекторы доставили в больницу водителя с травмой ноги

07:33, 26.06.2020
В Татарстане инспекторы доставили в больницу водителя с травмой ноги
Фото: МВД Татарстана

В Набережных Челнах экипаж ДПС сопроводил в больницу водителя, получившего травму ноги. Об этом рассказали в МВД по Татарстану.

Во время несения службы к старшему лейтенанту Дмитрию Шабалину и младшему лейтенанту Динару Габасову с просьбой о помощи обратился 30-летний житель Аксубаевского района. Он рассказал, что по дороге остановился, чтобы проверить колесо, и в этот момент оступился и потянул ногу. По пути боль в ноге усиливалась и управлять автомобилем ему уже было тяжело.

Инспекторы доставили водителя до ближайшей больницы, где ему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Нижнекамске инспекторы спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке автомобиля. Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику, где его прооперировали.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем