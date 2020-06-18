Полицейские в Нижнекамске спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке

Фото: отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ

Сотрудники ГИБДД в Нижнекамске спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке автомобиля. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции.

Сообщается, что во время патрулирования автоинспекторы заметили стоящий с открытым капотом на обочине дороги автомобиль «Лада». Двое молодых людей объяснили, что в моторный отсек попал котенок и его не могут вытащить.

Выяснилось, что животному зажевало лапу шестерней. Полицейские смогли разобрать часть деталей двигателя и извлечь котенка. Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику, где его прооперировали.

Ранее в Татарстане кот выжил и вернулся к хозяйке после того, как выпал с баржи. Трогательная история спасения пушистого матроса распространяется в соцсетях.

