Полицейские в Нижнекамске спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке
Сотрудники ГИБДД в Нижнекамске спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке автомобиля. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции.
Сообщается, что во время патрулирования автоинспекторы заметили стоящий с открытым капотом на обочине дороги автомобиль «Лада». Двое молодых людей объяснили, что в моторный отсек попал котенок и его не могут вытащить.
Выяснилось, что животному зажевало лапу шестерней. Полицейские смогли разобрать часть деталей двигателя и извлечь котенка. Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику, где его прооперировали.
Ранее в Татарстане кот выжил и вернулся к хозяйке после того, как выпал с баржи. Трогательная история спасения пушистого матроса распространяется в соцсетях.
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