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Полицейские в Нижнекамске спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке

11:57, 18.06.2020
Полицейские в Нижнекамске спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке
Фото: отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ

Сотрудники ГИБДД в Нижнекамске спасли котенка, лапу которого зажевало в моторном отсеке автомобиля. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции.

Сообщается, что во время патрулирования автоинспекторы заметили стоящий с открытым капотом на обочине дороги автомобиль «Лада». Двое молодых людей объяснили, что в моторный отсек попал котенок и его не могут вытащить.

Выяснилось, что животному зажевало лапу шестерней. Полицейские смогли разобрать часть деталей двигателя и извлечь котенка. Пострадавшее животное доставили в ветеринарную клинику, где его прооперировали.

Ранее в Татарстане кот выжил и вернулся к хозяйке после того, как выпал с баржи. Трогательная история спасения пушистого матроса распространяется в соцсетях.

Общество Татарстан
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