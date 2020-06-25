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Власти Казани предоставят разрешение использовать под спорт землю возле экстрим-парка «Урам»

17:51, 25.06.2020
Власти Казани предоставят разрешение использовать под спорт землю возле экстрим-парка «Урам»
Фото: pkk.rosreestr.ru / скриншот

Исполком Казани назначил общественное обсуждение проекта по предоставлению разрешения на использование участка возле почти достроенного экстрим-парка «Урам», недалеко от моста «Миллениум». Эту землю также предлагается использовать под спорт.

Согласно опубликованному в сборнике документов мэрии постановлению, запрос поступил от Минземимущества РТ.

Скорее всего, на этом месте будет возведена крытая часть экстрим-парка. Ее появление анонсировали и помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, и министр по делам Молодежи Дамир Фаттахов.

Пресс-служба Дирекции парков и скверов Татарстана объясняла, что площадь крытого комплекса составит 7 900 кв. м. Под его крышей будут работать скейт-парк, кафе, спортивный зал, лекторий и многофункциональное фойе. Над проектом объекта работал консорциум архитектурного бюро KOSMOS и Legato Sports Architecture.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
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