Власти Казани предоставят разрешение использовать под спорт землю возле экстрим-парка «Урам»

Исполком Казани назначил общественное обсуждение проекта по предоставлению разрешения на использование участка возле почти достроенного экстрим-парка «Урам», недалеко от моста «Миллениум». Эту землю также предлагается использовать под спорт.

Согласно опубликованному в сборнике документов мэрии постановлению, запрос поступил от Минземимущества РТ.

Скорее всего, на этом месте будет возведена крытая часть экстрим-парка. Ее появление анонсировали и помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, и министр по делам Молодежи Дамир Фаттахов.

Пресс-служба Дирекции парков и скверов Татарстана объясняла, что площадь крытого комплекса составит 7 900 кв. м. Под его крышей будут работать скейт-парк, кафе, спортивный зал, лекторий и многофункциональное фойе. Над проектом объекта работал консорциум архитектурного бюро KOSMOS и Legato Sports Architecture.