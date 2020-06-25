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Алексей Венедиктов рассказал, когда выйдет номер журнала «Дилетант», посвященный татарам

20:24, 25.06.2020 2
Алексей Венедиктов рассказал, когда выйдет номер журнала «Дилетант», посвященный татарам
Фото: realnoevremya.ru

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что сентябрьский номер журнала «Дилетант», издателем которого он является, будет посвящен татарам.

«Мы собирались выпустить про татар в мае, но перенеслось», — рассказал Венедиктов в эфире программы «Без посредников» на радиостанции «Эхо Москвы».

Новый номер выйдет 22 августа.

О своих планах посвятить отдельный номер «Дилетанта» истории Татарстана и татарам Венедиктов рассказывал еще в декабре прошлого года. Тогда он заметил, что 100-летие ТАССР является искусственной датой. «На самом деле, этому государственному образованию намного больше лет. Ну, поскольку есть дата, то для нас это информационный повод», - сказал главред «Эха».

ОбществоТехнологииМедиа Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:45
    очень интересно. ждем
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  • Анонимно 20:48
    еврейская история о татарах?
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