Алексей Венедиктов рассказал, когда выйдет номер журнала «Дилетант», посвященный татарам

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что сентябрьский номер журнала «Дилетант», издателем которого он является, будет посвящен татарам.



«Мы собирались выпустить про татар в мае, но перенеслось», — рассказал Венедиктов в эфире программы «Без посредников» на радиостанции «Эхо Москвы».

Новый номер выйдет 22 августа.

О своих планах посвятить отдельный номер «Дилетанта» истории Татарстана и татарам Венедиктов рассказывал еще в декабре прошлого года. Тогда он заметил, что 100-летие ТАССР является искусственной датой. «На самом деле, этому государственному образованию намного больше лет. Ну, поскольку есть дата, то для нас это информационный повод», - сказал главред «Эха».

