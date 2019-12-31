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Венедиктов: 100-летие ТАССР — искусственная дата

13:23, 31.12.2019
Венедиктов: 100-летие ТАССР — искусственная дата
Фото: tatarstan.ru

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что журнал «Дилетант», издателем которого он является, посвятит отдельный номер истории Татарстана и татарам. По его словам, выпуск будет приурочен к 100-летию ТАССР.

«И вообще Татарстан — столетие, искусственная дата. Давайте говорить так. На самом деле этому государственному образованию намного больше лет. Ну, поскольку есть дата, то для нас это информационный повод», — сказал Венедиктов в эфире программы «Без посредников», где он обсуждает со слушателями внутреннюю кухню радиостанции.

Напомним, что Татарстан в 2020 году празднует 100-летие со дня образования Татарской АССР. Год столетия республики уже открылся праздничным концертом.

ОбществоВласть Татарстан
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