Россельхозбанк предлагает новые тарифные планы для МСБ

Россельхозбанк ввел в действие сразу три новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса. В рамках тарифных планов Банк предлагает выгодные условия на комплекс услуг по расчетному и дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), а также скидки на обслуживание бизнеса у партнеров РСХБ для держателей корпоративной карты.

Новые тарифные планы «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт» и «Расчетно-кассовый оптима» дополнили линейку, состоящую из двух базовых тарифов. Они позволяют использовать расширенный набор услуг и оптимально подходят для более крупных компаний. Клиенты могут совершать увеличенное количество бесплатных внешних переводов через ДБО, а также на более выгодных условиях переводить денежные средства физическим лицам и снимать наличные. Кроме того, тариф «Расчетно-кассовый оптима» дает возможность оформить чековую книжку.

Перечень услуг по РКО для управления бизнесом очень широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, в том числе платежи в рублях и в валюте в адрес получателей — физических и юридических лиц.

Также Россельхозбанк ввел в действие тарифный план «Базовый лайт», в рамках которого открытие и ведение счета являются для клиентов бесплатными.

По новому тарифному плану расчетно-кассовое обслуживание станет еще выгоднее: Банк снизил комиссию за снятие наличных денежных средств.

На всех пяти тарифах для РКО Россельхозбанк предлагает юридическим лицам бесплатный зарплатный проект, бесплатные выпуск и обслуживание бизнес-карты, а также бескомиссионные платежи в бюджет и внутрибанковские переводы. Дистанционное управление расчетным счетом осуществляется с помощью электронной системы ДБО «Мобильный банк» и «Интернет-клиент».

«Россельхозбанк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают им развивать бизнес, упрощать расчеты и экономить время. Мы расширили линейку тремя новыми тарифными планами, чтобы компании из сектора МСП могли оперативнее и с большим комфортом управлять своими финансовыми расчетами», — говорит директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова.



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https://www.rshb.ru/smallbusiness/rko/estimated/





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