В США умер сын Никиты Хрущева
В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей.
Правнучка Никиты Хрущева Нина подтвердила эту информацию РБК. «Сегодня в Крэнстон, Род Айленд», — сказала она.
Сергей Хрущев в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), потом работал в ОКБ Челомея, разрабатывал баллистические ракеты. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.
В 1991 году он эмигрировал в США.
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