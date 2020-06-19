В США умер сын Никиты Хрущева

В США на 85-м году жизни умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей.

Правнучка Никиты Хрущева Нина подтвердила эту информацию РБК. «Сегодня в Крэнстон, Род Айленд», — сказала она.

Сергей Хрущев в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), потом работал в ОКБ Челомея, разрабатывал баллистические ракеты. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.

В 1991 году он эмигрировал в США.

