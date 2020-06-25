Застройщик ЖК «Легенда» переводит земли под туристическое обслуживание возле конноспортивного клуба

Исполком Казани дал разрешение ООО «Специализированный застройщик «Арт-Строй» на использование двух участков в поселке Мирном под туристическое обслуживание.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов казанской мэрии, площадь двух участков составляет более 37 тысяч кв. м.

«Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Арт-Строй» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков […] — туристическое обслуживание в рекреационно-ландшафтной зоне (Р3)», — говорится в документе.

Судя по кадастровой карте, земли расположены недалеко от конноспортивного клуба «Казань».

Представитель «Арт-Строя» отказался комментировать этот документ и не пояснил, какой проект компания намерена реализовать на этих землях.

Напомним, что «Арт-Строй» Игоря Белана входил в топ-110 стройкомпаний Татарстана по версии «Реального времени». Крупнейшим проектом застройщика стал жилой комплекс «Легенда» на Аметьевской магистрали.