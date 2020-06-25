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Минниханов о БКК: «Об этом проекте мы думали уже 20—30 лет»

15:12, 25.06.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
Минниханов о БКК: «Об этом проекте мы думали уже 20—30 лет»
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что благодаря федеральной поддержке строительство Большого Казанского кольца идет с опережением графика.

«Это большой проект, мы идем на опережение благодаря федеральной поддержке. Об этом проекте мы думали уже 20—30 лет. Мы долгие годы не знали, как к нему приступить. Сегодня мы видим, как его будем решать», — сказал Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования республики.

17 июня президент Татарстана проинспектировал ход строительства БКК. К концу августа по нему планируют пустить трамвай.

Напомним, БКК строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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