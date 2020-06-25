Лучший бомбардир ВХЛ может перейти в «Нефтехимик»

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын может стать игроком «Нефтехимика». Об интересе со стороны нижнекамского клуба рассказал эксперт по КХЛ Алексей Шевченко.

По данным источника, на игрока претендуют «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь». Сам хоккеист уже изъявил желание перейти в один из клубов КХЛ.

В прошедшем сезоне Кицын установил рекорды ВХЛ по голам и очкам, набрав 69 (39+30) баллов в 54 играх и стал лучшим бомбардиром турнира. В активе хоккеиста также значится победа на молодежном чемпионате мира — 2011.

Напомним, ранее стало известно, что летом «Нефтехимик» сыграет на двух предсезонных турнирах.