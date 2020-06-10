«Нефтехимик» сыграет на двух предсезонных турнирах — в Уфе и Челябинске

Хоккейный клуб «Нефтехимик» будет готовиться к началу нового сезона КХЛ на своей базе в «Красном ключе». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе нижнекамской команды.

Остаются в силе планы нижнекамцев сыграть на двух предсезонных турнирах — в Уфе и Челябинске, а также провести четыре матча с соседями — две игры с «Ак Барсом» и по одной с альметьевским «Нефтяником» и самарским ЦСК ВВС.

Отметим, что ранее в «Нефтехимике» планировали провести двухнедельный сбор в Финляндии, но теперь от этой идеи решили отказаться.

Подробнее о том, где будут тренироваться остальные татарстанские клубы можно почитать в материале «Реального времени».