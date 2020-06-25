Матч «Рубина» против «Урала» посмотрели более 430 тысяч человек

Первый матч «Рубина» после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (2:1) посмотрела аудитория в размере более 430 тысяч человек. Об этом свидетельствуют свежие данные исследовательской компании Mediascope.

Встреча в Екатеринбурге заняла седьмое место по популярности спортивных программ на прошлой неделе. Наибольшая аудитория была собрана на трансляции матча ЦСКА — «Зенит» (0:4), которую посмотрели более 850 тысяч человек.

В исследование вошло население в возрасте от 4 лет и старше. Данные содержат информацию о домашнем и дачном просмотре по всей России.

Подробнее об итогах матча «Рубина» против «Урала» можно почитать в материале «Реального времени».