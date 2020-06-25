В Казани урны и кабинки на избирательных участках обрабатывают после каждого проголосовавшего
В Казани урны и кабинки обрабатывают антисептиком после каждого проголосовавшего. Об этом с места сообщает корреспондент «Реального времени».
По его словам, на участках внимательно следят за дистанцией — ни к кому нельзя приблизиться больше чем на полтора метра.
На полу нанесли разметку для соблюдения дистанции.
О том, как в Татарстане обеспечат безопасность на голосовании по поправкам в Конституцию, накануне подробно рассказала заместитель главы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
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