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В Казани урны и кабинки на избирательных участках обрабатывают после каждого проголосовавшего

14:13, 25.06.2020
В Казани урны и кабинки на избирательных участках обрабатывают после каждого проголосовавшего
Фото: realnoevremya.ru

В Казани урны и кабинки обрабатывают антисептиком после каждого проголосовавшего. Об этом с места сообщает корреспондент «Реального времени».

По его словам, на участках внимательно следят за дистанцией — ни к кому нельзя приблизиться больше чем на полтора метра.

На полу нанесли разметку для соблюдения дистанции.

О том, как в Татарстане обеспечат безопасность на голосовании по поправкам в Конституцию, накануне подробно рассказала заместитель главы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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