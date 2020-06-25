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В Челнах прокуратура Татарстана обязала установить новую оградку на могиле ветерана

11:47, 25.06.2020
В Челнах прокуратура Татарстана обязала установить новую оградку на могиле ветерана
Фото: прокуратура РТ

В Челнах на могиле ветерана Великой Отечественной войны установили новую ограду после вмешательства прокуратуры.

По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова была проведена проверка о краже ограды с могилы ветерана Великой Отечественной войны. Выяснилось, что содержание захоронения относится к вопросам местного значения городского округа. Согласно акту, утвержденному исполкомом, предусмотрен запрет на присвоение чужого имущества, его перемещение и другие самоуправные действия. То есть исполком не выполнил обязанности по надлежащему содержанию мест захоронения.

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Сейчас на могиле ветерана установили новую оградку.

Кстати, в этом же представлении прокуратура указала на бездействие местных властей, повлекших незаконный проезд автомобилей по свежей могиле.

Общество Татарстан
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