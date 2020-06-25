Путин поздравил Татарстан со 100-летием: «Республика по праву считается одним из регионов-лидеров»

Президент России Владимир Путин обратился к жителям Татарстана по случаю 100-летия республики. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Образование республики стало важной вехой в богатейшей истории вашей древней земли, способствовало сохранению языка, уникального культурного и духовного наследия народов, испокон веков живущих по берегам Волги и Камы. Многонациональный Татарстан искренне гордится своим значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, науки, культуры, образования. И конечно, тем, что подарил нашей стране и миру блистательную плеяду выдающихся писателей и поэтов, ученых и музыкантов, авторитетных общественных и религиозных деятелей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



По словам Путина, Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров.

«Здесь созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно претворяются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, в энергетическом и строительном комплексах, в социальной сфере. Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся к отеческим традициям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось и в нынешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой распространения опасной эпидемии. Уверен, вместе мы обязательно справимся с этим серьезным вызовом», — отметил президент России.

Ранее с 100-летием образования Татарской АССР поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.