Врачи предупредили о пожизненных последствиях коронавируса

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что люди, вылечившиеся от коронавируса, могут страдать от последствий болезни всю жизнь.

По данным специалистов, каждый третий пациент, восстанавливающийся от COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Также ученые все чаще предупреждают о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие риск развития болезни Альцгеймера, пишет The Daily Telegraph.

Ранее исследователи из Южной Кореи выяснили, что ряд лекарств нельзя принимать при заболевании коронавирусной инфекцией. Среди таких опасных медикаментов аспирин, ибупрофен и напроксен.

