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В Башкирии водитель погиб в загоревшемся автомобиле

08:43, 25.06.2020
В Башкирии водитель погиб в загоревшемся автомобиле
Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии 67-летний водитель ВАЗ-21099 скончался после опрокидывания автомобиля с последующим возгоранием. Об этом рассказали в ГИБДД региона.

Авария произошла вчера около 6 часов вечера в Мелеузовском районе. На 201 км дороги Уфа -Оренбург водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь в сторону Уфы, выехал на встречную полосу и съехал в кювет. Автомобиль наехал на дерево, опрокинулся и загорелся. Спасти мужчину не удалось.

По факту смертельного ДТП проводится расследование. Выясняются причины произошедшего.

Ранее в Татарстане на трассе М-7 загорелся внедорожник. Водитель доставлен в больницу с ожогами.

ОбществоПроисшествияАвто Башкортостан
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