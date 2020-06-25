В Башкирии водитель погиб в загоревшемся автомобиле

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии 67-летний водитель ВАЗ-21099 скончался после опрокидывания автомобиля с последующим возгоранием. Об этом рассказали в ГИБДД региона.

Авария произошла вчера около 6 часов вечера в Мелеузовском районе. На 201 км дороги Уфа -Оренбург водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь в сторону Уфы, выехал на встречную полосу и съехал в кювет. Автомобиль наехал на дерево, опрокинулся и загорелся. Спасти мужчину не удалось.

По факту смертельного ДТП проводится расследование. Выясняются причины произошедшего.



Ранее в Татарстане на трассе М-7 загорелся внедорожник. Водитель доставлен в больницу с ожогами.

