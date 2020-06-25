Сегодня Марат Хуснуллин посетит Казань

Сегодня в Казань визитом прибудет заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он проведет целый ряд рабочих встреч.

Хуснуллин встретится с Рустамом Миннихановым, примет участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Татарстана, в заседании Кабинета министров «О 100-летии образования республиканских органов исполнительной власти», проведет совещание Федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Татарстана, а также побывает на открытии дворца культуры имени С. Саид-Галиева после капитального ремонта.



Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил против предложения заморозить тарифы ЖКХ, назвав его популистским заявлением.

