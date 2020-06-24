На обложке стандартного FIFA 21 будет изображен Мбаппе

На обложке стандартного издания футбольного симулятор FIFA 21 будет изображен нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Об этом сообщает французское СМИ.

По данным источника, компания EA Sports выбирала между Мбаппе и другим игроком «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром. В итоге решение производитель остановился на кандидатуре французского футболиста. Он уже снялся в официальном трейлере игры.

Презентация новой версии популярного футбольного симулятора запланирована на 9 октября 2020 года. Ожидается, что игра впервые в истории также появится в Steam.

Отметим, что судя по результатам опроса на обложке следующей части FIFA пользователи хотят видеть Рияда Мареза из «Манчестера Сити» и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».