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На обложке стандартного FIFA 21 будет изображен Мбаппе

18:37, 24.06.2020
На обложке стандартного FIFA 21 будет изображен Мбаппе
Фото: realnoevremya.ru

На обложке стандартного издания футбольного симулятор FIFA 21 будет изображен нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Об этом сообщает французское СМИ.

По данным источника, компания EA Sports выбирала между Мбаппе и другим игроком «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром. В итоге решение производитель остановился на кандидатуре французского футболиста. Он уже снялся в официальном трейлере игры.

Презентация новой версии популярного футбольного симулятора запланирована на 9 октября 2020 года. Ожидается, что игра впервые в истории также появится в Steam.

Отметим, что судя по результатам опроса на обложке следующей части FIFA пользователи хотят видеть Рияда Мареза из «Манчестера Сити» и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

СпортФутбол
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