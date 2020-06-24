Евсеев: «Матчи со «Спартаком» — хороший вызов»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура РПЛ против московского «Спартака».

«Подготовку к «Спартаку» начали с разбора своей игры против «Тамбова». Посмотрели где у нас были хорошие моменты, а где не доработали. Выводы сделаны. Доволен, как команда тренируется. Занимались в хорошем режиме. Наигрывали связи и сочетания игроков. Все готовы играть, что приятно.

Матчи со «Спартаком» всегда хороший вызов для соперника, особенно выездные. Надеюсь, и на этот раз зрители от матча удовольствие получат», — написал Евсеев в «Инстаграме».

Тренер также отметил, что после победы над «Тамбовом» (2:1) уфимская команда получила уверенность в собственных силах.

Отметим, что встреча 23-го тура между «Уфой» и «Тамбовом» завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Один из голов уфимцы забили с пенальти после долгого видеопросмотра эпизода арбитром. По завершении матча вратарь «Тамбова» Шелия заявил, что в России нельзя говорить свое мнение.