Да Коста о решении перейти в «Ак Барс»: «Не хотелось играть с теми, кто много проигрывает»

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста рассказал, почему решил перейти в казанский клуб. По словам форварда, ему хотелось иметь шансы на победу в Кубке Гагарина.

«Мне очень нравится Казань. Плюс это отличная возможность подтянуть свою игру и побороться за Кубок. С этой командой шансы на победу вполне реальны. Мне не хотелось играть с теми, кто много проигрывает. Я всегда стараюсь подписывать контракты с клубами, которые находятся в топе конференций.

Но когда подвернулась возможность подписать с «Ак Барсом», я не стал раздумывать и упускать этот шанс. Я слышал отличные отзывы от ребят касательно этого клуба. Так что выбор был очевиден, — сказал Да Коста.



Напомним, 31-летний форвард перешел в «Ак Барс» в мае нынешнего года. Всего в КХЛ он провел пять сезонов, выступая за ЦСКА, «Автомобилист» и «Локомотив». Да Коста трижды приглашался на Матч звезд лиги (2016, 2019, 2020), а также участвовал в восьми чемпионатах мира в составе сборной Франции.

В прошедшем сезоне в регулярном первенстве нападающий провел 58 матчей, в которых набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф за «Локомотив» Да Коста сыграл 6 встреч и отметился 5 (3+2) баллами за результативность.