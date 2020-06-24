Нижегородский «Старт» объявил об уходе сразу семи хоккеистов

Хоккейный клуб «Старт» расстался с семью хоккеистами основного состава. Об этом сообщил главный тренер нижегородской команды Андрей Бегунов.

Не были продлены контракты с Артемом Гареевым, Максимом Немцевым, Александром Колягиным. У Ильи Насекина, Андрея Долгих, Никиты Шеховцова закончился срок аренды, и они вернулись в распоряжение «Водника». Также расторгнут контракт по обоюдному согласию с Сергеем Чистосердовым.

Кроме этого, Бегунов рассказал о приобретениях команды. «Старт» пополнили два игрока из «Уральского трубника» — однофамильцы Дмитрий и Максим Ширяевы. Также в команде на следующий сезон остался защитник Николай Шора, который подписал с клубом полноценный контракт после завершения срока аренды.

К предсезонной подготовке команда приступит с 6 июля, после прохождения медицинского обследования и обязательного тестирования на коронавирус.