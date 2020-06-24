Ученые КФУ рассказали, как глина помогает в добыче трудноизвлекаемой нефти

Сотрудники НИЛ «Реологические и термохимические исследования» КФУ провели исследования по горению углеводородов при использовании глины в качестве катализатора.

Результаты их работы могут быть использованы при разработке месторождений тяжелой нефти в различных типах пород методом внутрипластового горения. Например, в Татарстане есть месторождения с глинистыми прослойками, которые могут ускорить процесс горения, пишет «Российская газета».

По мнению ученых, компоненты глиняных пород в качестве катализаторов могут смягчить процесс внутрипластового горения. Это объясняется тем, что, во-первых, они позволяют запустить внутрипластовое горение при более низких температурах, а во-вторых, стабилизируют фронт горения.

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