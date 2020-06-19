Профессор КФУ рассказал, как пережить жару гипертоникам

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров рассказал, как пережить летнюю жару людям, страдающим от повышенного артериального давления.

Он в первую очередь напомнил, что сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной смерти во всем мире. Кровяное давление считается повышенным, если оно составляет 140 мм рт. ст. и выше.

Зефиров предупредил, что жаркая погода может спровоцировать повышение давления даже у здорового человека, а гипертоникам необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью.

Он посоветовал гипертоникам по возможности с 10 до 17 часов оставаться дома. Также им рекомендуется как минимум дважды в день измерять артериальное давление и регулярно пить лекарства. При этом врач обратил внимание на то, что потребление жидкости должно быть адекватным: нельзя допускать обезвоживания и в то же время необходимо избегать ее чрезмерного употребления.

Доктор медицинских наук также отметил, что те, кто страдает от повышенного давления, в жаркую погоду должны ограничивать психоэмоциональные и физические нагрузки. Гипертоникам в этот период необходимо избегать стрессовых ситуаций и уменьшить физическую активность. Особенно опасна для гипертоников работа на жаре.

Помимо этого, Зефиров рекомендовал употреблять больше овощей, фруктов, исключить жирное, сладкое, соленое, а пить преимущественно воду и чай, сообщает пресс-служба КФУ.



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