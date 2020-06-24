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Происшествия

Стали известны последствия схода цистерны с метанолом в Татарстане

10:36, 24.06.2020
Стали известны последствия схода цистерны с метанолом в Татарстане
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Стали известны последствия со схода цистерны с метанолом на станции «Заинск» в Татарстане.

Как рассказали в МЧС по РТ, ориентировочная площадь розлива составила 40 кв.м. Железнодорожное полотно не повреждено, задержек в расписании поездов нет.

На месте проводились работы по подъему цистерны и установке на ж/д полотно. В работах принимал участие восстановительный поезд, прибывший из Бугульмы. В 03.20 утра цистерна была установлена на ж/д.

Место розлива обработали абсорбентом.

Напомним, что на железнодорожных путях при сборке вагонов в состав с рельсов сошел один вагон, в котором находилось 60 тонн метанола.

Происшествия Татарстан
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