Стали известны последствия схода цистерны с метанолом в Татарстане

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Стали известны последствия со схода цистерны с метанолом на станции «Заинск» в Татарстане.



Как рассказали в МЧС по РТ, ориентировочная площадь розлива составила 40 кв.м. Железнодорожное полотно не повреждено, задержек в расписании поездов нет.

На месте проводились работы по подъему цистерны и установке на ж/д полотно. В работах принимал участие восстановительный поезд, прибывший из Бугульмы. В 03.20 утра цистерна была установлена на ж/д.

Место розлива обработали абсорбентом.

Напомним, что на железнодорожных путях при сборке вагонов в состав с рельсов сошел один вагон, в котором находилось 60 тонн метанола.

