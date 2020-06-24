В Казани начинается парад Победы: зрители толпятся за забором, а ветераны разделены перегородками

Фото: Максим Платонов

В Казани начинается парад Победы. Через несколько мгновений на площади Свободы состоится прохождение войск Казанского гарнизона, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, парад в этом году проходит без зрителей. Тем не менее небольшое количество зрителей все-таки пришли на мероприятие. Как сообщает фотокорреспондент «Реального времени», около 100 человек толпятся за забором со стороны улицы Пушкина.

Небольшое количество приехавших на парад ветеранов сидят на трибунах. Между ними установили стеклянные перегородки. Все участники и зрители приехали в масках и перчатках.

«Реальное время» следит за мероприятием в реальном времени.