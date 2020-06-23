Мобильные избирательные участки в Высокогорском районе и дворовый сад в Нижнекамске: главное в постах глав районов в «Инстаграм» 23 июня

Сегодня министр юстиции РТ Рустем Загидуллин и депутат Госсовета РТ Камиль Садыков оценили готовность избирательных участков в Высокогорском районе республики. Глава района Рустам Калимуллин предоставил своим подписчикам фотоотчет с мест проверки, а также показал «внутренности» мобильного избирательного участка.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин выложил видео с председателем территориальной избирательной комиссии Бавлинского района Риммой Султановой. В нем рассказывается о безопасности процедуры голосования по поправкам в Конституцию и показывается, как примерно она будет проходить.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев поблагодарил в своем «Инстаграме» организации, которые «приводят в порядок свои территории, здания и заборы». В пример он привел департамент по водоснабжению и водоотведению ОЭЗ «Алабуга». «Мы должны благоустраивать город вместе. С собственников будем требовать приведения в порядок своих территорий», — пригрозил Нуриев.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин опубликовал сегодня коллаж из фотоснимков цветника, который устроила у себя во дворе жительница Нижнекамска Земфира Каюмова. «Матурлык тудыруыгыз өчен рәхмәт!», — подписал Метшин фото. Красоту оценили подписчики главы Нижнекамского района и оставили в комментариях смайлики в виде сердечек и аплодисментов.

Татьяна Леухина